澎湖國際海上花火節每年都吸引許多民眾前往欣賞，今年從4月25日開幕以來因山區能見度不佳，近來天氣轉熱，才開始有機會從山區遠眺澎湖施放的花火。漫步在雲端的阿里山版主、攝影師黃源明表示，嘉義淺山地區如半天岩、二延平山、梅山太平及竹崎水道山區，擁有距離澎湖最近的海景第一排視野，肉眼即可觀賞到花火施放的效果，其中又以半天岩跟澎湖的直線距離最近，民眾可把握時間觀賞特殊的海上花火美景。

黃源明5月30日晚上在瑞水公路拍攝到嘉義夜景搭配澎湖花火及台灣海峽的美景，黃源明表示，要拍攝到澎湖煙火，能見度跟空氣品質都很重要，建議民眾若想上山拍攝，可以先看氣象局的即時天氣，因山區近來會下午後雷陣雨，可以先上網看阿管處在梅山太平雲梯及二延平建置的即時影像。

黃源明分享，看即時影像時若發現海拔約1400公尺左右的二延平有雲霧的話，建議往較低海拔移動如太平雲梯、瑞水公路或半天岩，依距離來說，半天岩與澎湖的直線距離最近，每個地點拍出的感覺都不同。

除了天氣條件外，想拍攝澎湖海上花火必須自備單眼相機，不同地點因距離不同，焦段也不同，黃源明表示，根據自己的經驗，半天岩、太平36彎、二延平山、二尖山需用200-300mm的鏡頭；頂石棹300-400mm的鏡頭；阿里山公路89.5K、小笠原山300-600mm的鏡頭。鏡頭焦段可以彈性調整，焦段愈長，花火愈大，或是如600mm大砲一鏡到底。