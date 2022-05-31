「一代女神」王祖賢因演活電影《倩女幽魂》中聶小倩一角，讓她紅遍全亞洲，雖然已息影多年，仍受到外界高度關注，近日有網友透露，他注意到機車擋泥板上的女星很正，但卻認不出來，因此PO上網求解，文章一出讓眾人都哀嚎「我真了老了嗎？」

90年代流行在機車擋泥板上放女星照片，酒井法子、周慧敏、方季惟等都是著名「擋泥板女神」，近日，一名八年級生網友在PTT發文，並附上照片表示，最近下班時偶爾會看到一台機車「擋泥板上面的人好正，但不知道是誰，照片是復古的感覺，應該是以前的藝人？請問有人知道是誰嗎？」

文章一出立刻引來大批網友解答，原來照片上的正妹就是「永遠的小倩」王祖賢，「王祖賢都不認識…」、「現在的年輕人都不認識小倩了嗎？」、「真的世代交替」、「我真了老了嗎？哭哭」、「時代的眼淚」。

原來擋泥板上是一代女神王祖賢。(圖／取自PTT、本報系資料照)

而原PO看到大家的回應，也慚愧表示「原來是王祖賢，感謝大家，我對於不認識她感到很慚愧，可能她活躍的時候，我還是個只會看卡通的孩子吧」，並表示自己是8年級生，「覺得很丟臉竟然認不得她，可能我真的都沒在看電視吧，不過周慧敏跟林青霞倒是看到名字，腦海就有畫面」。

不過也有部分7、8年級生不認得她，認為她息影的早，「2000年後不認識好像也正常」。1984年出道的王祖賢，1987年以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，奠定她影壇女神地位，90年代初在香港影壇被列為「四大花旦」之一，因為亮眼外型和高挑身材，有「亞洲第一美腿」和「亞洲第一美女」稱號。