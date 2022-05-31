台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季總冠軍賽31日晚間7點開戰！例行賽前兩強高雄全家海神、台中葳格太陽一路過關斬將，挺進總冠軍賽，為了紀念聯盟史上首次的總冠軍賽，聯盟官方比賽用球品牌Wilson特別趕製總冠軍賽專屬用球，上面印上總冠軍賽LOGO，今天總冠軍賽就將正式啟用。

聯盟也將安排總冠軍賽參賽兩隊球員，一同在總冠軍賽用球簽名，該顆總冠軍賽簽名球預計將連同14萬元捐款致贈給家扶基金會，幫助在疫情中受影響的弱勢兒少與家庭，也將由家扶基金會進行後續簽名球義賣。

聯盟頂級贊助商Bybit也在總冠軍賽繼續公益加碼，勝隊每投進1記三分球，Bybit從原本例行賽捐贈3個Bit虛擬幣（每個Bit目前市值約25元），直接翻倍為6個Bit虛擬幣，比賽現場也安排抽獎活動，只要球迷在現場完成註冊或成功入金，就可參加抽獎，有機會獲得球團商品、總冠軍賽門票或直接升級場邊席。

總冠軍賽期間，聯盟轉播合作伙伴17LIVE轉播規格再升級，所有的總冠軍賽賽事都會有正妹Liver一起和球迷們觀賞緊張、刺激的總冠軍賽精彩比賽，在觀看賽事直播的同時，球迷們也能及時與Liver線上互動，體驗不同的休閒娛樂氛圍。

隨著總冠軍賽即將展開激戰，聯盟轉播合作伙伴LINE TODAY在T1專區的總冠軍預測投票（https://today.line.me/tw/v2/poll/peWj2vN）也正如火如荼進行，截至今日下午4點，海神奪冠聲勢大好，有將近65%的網友看好海神能夠拿下元年總冠軍。