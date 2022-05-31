54歲港星周慧敏擁有「玉女掌門人」美譽，她在90年代曾紅遍全亞洲，是許多六、七年級生的女神；曾淡出演藝圈的她近年積極重返舞台，除了開演唱會，還客串電影《等一個人咖啡》。周慧敏日前剛打完第3劑疫苗，昨(30日)PO文跟粉絲們報平安，「超仙近況照」曝光驚豔全網。

周慧敏昨(30日)在臉書發文跟粉絲們報告近況：「完成注射第三針新冠疫苗了，後天的健身課還是取消，這幾天要乖乖休息；上兩針只有普通的手痛之外，並無其他不適，大家都要繼續小心防疫」；她除了附註「今日接種場地是室外，感覺更好」外，還不忘感謝「今日幫忙的每位工作人員實在太溫柔了」。

周慧敏注滿3劑疫苗發仙氣美照，凍齡顏值被讚不愧玉女掌門人。（圖／取自周慧敏臉書）

周慧敏還曬出久違的仙氣自拍美照，只見她輕輕靠在窗邊遠眺窗外風景，露出一抹淺淺氣質微笑，白皙肌膚幾乎不見一絲瑕疵，搭配烏黑秀髮及一雙招牌明眸大眼，完全看不出來已經54歲，出道33年始終保養得宜的凍齡顏值，加上人美心也美的發文，再度驚艷無數死忠粉絲。

網友們看完驚呼：「完全看不到歲月痕跡」、「不愧是玉女掌門人」、「妳還是我心中的女神！」、「永遠愛你，你永遠是我的偶像！」、「永遠的仙女」、「姐姐還是那麼年輕漂亮」、「Vivianㄧ定要好好的待在家裡，不能生病，之後我還等你來台灣開演唱會啊！」、「這公主也當太久了，還是這麼漂亮」，不到一天就吸引破萬人按讚。