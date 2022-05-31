父母都想為孩子取個好名字，有的希望寓意美好，有的則偏愛喜歡獨特性，就有一名網友幫新生兒取名「莯」字，到戶政事務所報戶口卻被告知系統沒有這個字，必須找字典影印，因此上網詢問哪本實體字典會有「莯」字，卻被一面倒勸退。

原PO昨日在臉書社團「爆系知識家」發文表示，替新生兒取名「莯」字，去戶政報戶口，戶政人員說他們系統沒有這個字，翻了四本字典也翻不到這個字，告知原PO有兩種選擇，一是另外取別的名字，或是拿有「莯」字的實體字典來影印，且不接受照相翻拍、網路字典。原PO不想換名，只能向網友請教要找哪本實體字典。

貼文引起網友熱烈討論，紛紛喊話不要用異體字、生僻字取名，「名字別用生僻字，代價別讓小孩子承受」、「這種字在公家家關別稱罕見字，出現在公家機關的文件上面不是消失就是字體特別或是變方形」、「爽了大人，苦了小孩，也有很多好聽而且不是菜市場的字，真的不用用到生僻字」。

但也有過來人跟原PO選了同一個字，「我家的也是這個莯喔，當初報戶口時問題跟你一樣，後來在教育部異體字典裡找到，給戶政人員看就能報了」，認為取名時大人喜歡就好，若小孩不喜歡長大會去改名。

最後原PO也回報，到鄰鄉戶政後已解決，戶政人員說電腦打的出來就行，也謝謝網友們的意見。