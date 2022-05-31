一直以來，蘋果（Apple）的IOS系統被視為「封閉生態」，用戶只能透過官方的App Store下載應用程式。近期有議員提出支援「側載」功能，也就是開放第三方平台下載，但蘋果則認為此舉將增添個資外洩的風險，執行長庫克（Tim Cook）也曾言，希望有側載功能的用戶，「可以買一台安卓（Android）手機」。

MacRumors報導，美國民主黨參議員Amy Klobuchar日前提出《美國選擇與創新法案》修訂版，要求蘋果開放側載功能。這項法案主要是遏止蘋果、谷歌（Google）這類科技巨頭，避免其利用優勢地位為自身產品增加競爭優勢。

但法案限制對象僅包括蘋果、亞馬遜、臉書和谷歌等美國科技公司，三星、Vivo和Oppo等非美國公司則毫無限制，在未來可能會衍生問題。

蘋果方面認為，App Store旨在用戶能夠安全的下載他們喜愛的應用程式，擔心這項立法可能對用戶隱私和安全產生影響。蘋果先前曾表示，開放側載功能將讓駭客攻擊激增，因為他們能夠完全避開蘋果的隱私和安全保護。

庫克也形容側載功能，如同一家車廠推出沒有安全氣囊和安全帶的汽車。他指出，客戶需要在一個安全、受保護的平台，以及一個允許側載的生態系統之間抉擇，「如果你想要有側載功能，你可以買一台安卓手機」。