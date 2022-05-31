華新麗華31日董事會決議，以2.25億歐元，向義大利Marzorati家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商Cogne Acciai Speciali公司(簡稱CAS)70％股權，結合雙方產品、技術及市場優勢，成為全球化不銹鋼企業，預計2022年底前完成併購程序。

華新表示，CAS為義大利不銹鋼棒及盤元的主要生產廠商，生產高值化特殊鋼種，其擁有產業認證之高端產品利基市場，居歐洲市場領導地位，在全球15個國家有銷售據點，目前產能約22萬噸，主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業。

華新表示，華新不銹鋼事業透過這次收購義大利CAS，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，規模擴大，增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業。

華新指出，CAS現有經營者Marzorati家族在鋼鐵領域耕耘半個世紀，有著深厚的產業經驗。華新與Marzorati家族皆十分重視ESG理念，在全球戰略上亦有共同願景，華新非常榮幸能夠與其結合共同發展。