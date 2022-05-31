107年林姓女兵接受憲兵志願役新兵訓練，因在步槍射擊訓因「耳塞掉落」，部隊長官未盡監督責任，造成林女耳鳴、暈眩，因此主動申請退訓，並且提告部隊幹部國賠51萬餘元，林女也表示當下謹記教官指示「敵人來了不會管你有沒有戴耳塞」，認為害自己聽力受損；新北地院審理認為林女訴求無理由，判林女敗訴，可上訴。

依據判決書記載，一名林姓女兵成為107年加入憲兵第一大隊第三中隊第7梯次志願役士兵入伍生，同年12月中旬跟著部隊前往新北市林口區南勢埔進行步槍射擊訓練，由於行軍中不慎掉落耳塞，但林女僅記考試教官曾提到「敵人來了不會管你有沒有戴耳塞」，因此當下至進行步槍射擊訓練時，都未向直屬長官與教官反應耳塞掉落，直到步槍射擊訓練後，林女左耳感到耳鳴與暈眩不適。

林女表示事發當日有和輔導長報告耳塞掉落後，因步槍射擊訓練造成耳鳴與暈眩不適感，並認為輔導長應向上報告，但輔導長未有任何相應處理，且上級長官也未察覺林女受傷狀況，認為有督導不周疑慮。

林女於隔年1月上旬至三軍總醫院，經醫師診斷為左側急性聽力損失合併眩暈，並說明建議林女無法適任現職，因此林女於4天後申請退訓，以免因志願役服役期未滿，而需賠錢，退訓後林女持續就醫，10月下旬三軍總醫院診斷證明書記載為左耳音響性外傷、左耳聽力損失、眩暈，109年10月下旬再到台大醫院做左耳聽力檢查人無好轉，向憲兵訓練中心幹部失職的部分，要求國賠醫療費與精神慰撫共51萬餘元。

軍方反駁林女，認為射擊單位幹部無檢查射擊人員有無佩戴耳塞之義務，並且林女左耳有無佩戴耳塞，實非視線範圍所及，另外，打靶前或打靶當下，值星官仍反覆詢問學兵應檢查有無遺漏攜帶或配戴耳塞，但林女至打靶當下仍未反應身體不適，直到當晚快9點才向輔導長反應身體不適，輔導長立刻向上級反映，但林女卻表示隔日再至醫務所看診，部隊也安排幹部陪同林女看診。

軍方還表示，打靶隔日林女至憲訓中心醫務所門診紀錄，並無紀錄顯示林女就診當下有聽力受損狀況，另外林女退訓後的就醫時間與射擊訓練日期時隔甚遠，且林女曾表示是為了聽清楚隊長指示才將耳塞取下，聽力受損並非部隊幹部所致，且林女聽力減損有逐漸復原區是，並非永久不能回復，更重要的是，影響林女聽力因素眾多，無法直接證明聽力受損與打靶有直接關係。

新北地院法官審理認定，憲訓中心第一大隊第三中隊直屬長官、輔導長及值星官均為公務員，公務員因執行職務過失所產生的侵權行為，應該賠償義務機關請求損害賠償，不得依民法侵權行為規定向公務員個人請求損害賠償，林女依侵權行為法律關係請求部隊幹部連帶賠償其損害，顯無理由，應予駁回。