警方於陳嫌住處逮到人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

現場查扣電擊棒、安全帽、衣褲等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮一間超商店員凌晨遭歹徒噴辣椒水襲擊，當時店員還先用椅子回擊，結果歹徒卻拿出電擊棒攻擊，導致店員整個人暈眩倒地，接著嫌犯衝到櫃檯翻的亂七八糟，直到店員清醒爬起來，嫌犯眼見搶劫不成，趕緊騎機車逃逸，事隔12小時，終於在小港區逮到人。

高雄市前鎮區某超商，31日凌晨4點許出現一名頭戴全罩式安全帽、身著風衣的男子，他先是在店內來回不斷走動，行跡相當可疑，一旁周姓店員則是專心整理貨架上的商品，沒想到下一秒卻突然遭到該男子用辣椒水襲擊，店員立刻拿櫃檯椅子反擊，沒想到嫌犯又拿出電擊棒攻擊，導致店員暈眩倒地後，這名男子趁機進入櫃檯翻收銀檯上的物品，但可能因為太急，加上店員清醒上前追人，他最後什麼都沒搶到，只能落荒而逃。

該名男子騎車逃逸後，警方擴大調閱監視器鎖定47歲的陳姓嫌犯，並在他小港區住處發現該輛機車，但卻不見人影，直到下午16時15分許，終於發現陳嫌出現，立刻大喊：「警察！不要動，趴著！」，將人壓制，並在房間發現作案用的電擊棒、安全帽、衣褲等證物。

據了解，陳嫌是外包商工人，犯案後還去上班，直到下班回家才被警方逮正著，但他對於犯案動機堅不吐實。全案詢後將依強盜未遂及傷害等案，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押。