石門水庫受惠春雨水情佳。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

今年受惠春雨及梅雨，石門水庫今31日12時水位來到244.77公尺、蓄水量約20321萬立方公尺，蓄水率約99％，從去年煙花颱風滿庫到現在已連續高水位達313天，相較於去年5月30日水位為203.03公尺、水庫蓄水量僅餘1573萬立方公尺，蓄水率7.8％（歷史第二低），目前水情甚佳。

北區水資源局表示，除石門水庫外，新竹的寳二水庫也是一樣，31日12時水位為150.09公尺、蓄水量3160萬立方公尺，蓄水率100％，較去年5月30日水庫水位為113.72公尺、蓄水量約餘83.6萬立方公尺、蓄水率僅剩2.7％（歷史最低），目前水情極佳。

北水局說，依中央氣象局預報，6月仍有受西南風影響，台灣西半部可能有局部較大雨勢，研判桃園及新竹除可順利完成第1期作收割外，公共給水亦能穏定供應，緊接著第2期作亦當可順利供灌。雖然目前水情甚佳，長期供水仍有不確定風險，呼籲大家有水當思無水之苦、保持節約用水好習慣。