我國去年5月受到新冠肺炎本土疫情影響，中央流行疫情指揮中心實施三級警戒重創內需服務業，據勞動部今天公布的「2021年職類別薪資調查」發現，年服務業的平均總薪資下滑2429元，其中又以批發及零售業下滑7002元最多、藝術、娛樂及休閒服務業5636元次之，住宿及餐飲業再減少2451元次之。

而受到去年外銷訂單需求孔急，相較2020年，2021年工業總薪資一口氣增加4018元。

此外，服務業受僱人數也從2020年7月的472萬2571人，下滑至年的465萬1406人，但工業卻從2020年7月的338萬4704人上升至2021年的341萬1956人，但整體受僱人數從2020年的810萬7275人下滑至806萬3362人。

而就各細職類平均經常性薪資觀察，2021年7月以航空駕駛員達23萬7466元最高、精算師以17萬6573元次之，餘依序為醫師的13萬5405元、職業運動員的11萬5995、船舶監管人員（含引水人員）的11萬4764元，均逾10萬元；與上年同期相較，受僱員工1萬人以上細職類經常性薪資增加最多者為證券金融交易員及經紀人（含理財專員），增1萬2000元，減少最多者為醫師，減5000元。