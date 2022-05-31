全聯off coffee端午連假推出買1送1。（全聯提供）

歡慶「全聯小時達」拓點突破500家，即起至6月23日至平台上單筆消費滿600元，即送300元折價券。（全聯提供）

city’super看好端午宅家趨勢，尤其異國洋芋片年銷售量翻倍增。（city’super提供)

city’super引進美國Beanfields大豆脆片，原價199元，特價179元。（city’super提供）

愛買鹿港阿振肉包10粒，350元。（愛買提供）

端午節臨時想吃粽子，可用「全聯小時達」送到家，藜麥蔬食粽3粒119元。（全聯提供）

疫情熱燒，端午連假也影響民眾出遊意願，許多人繼續選擇宅家防疫。超市業者持續透過外送服務，讓粽子也能透過外送快速送到家，不怕過節吃不到，另還能外送異國洋芋片、零食點心搭配宅家追劇。此外，量販推出台灣美食檔期，不出遠門就能品嘗各縣市名產。

全聯旗下「全聯小時達」訴求線上線下均一價、急速配送速度，及營業服務時間長等優勢，每張單從接單到店員揀貨、理貨，花費不到10分鐘即可出貨。據統計，使用全聯外送服務的女性會員高達8成，其中近4成使用者年齡集中在35至44歲，這群消費主力多同時兼顧妻子、媽媽、上班族多元身份，在晚餐食材採買上的需求甚高。

因應端午連假，加上「全聯小時達」拓點突破500家，即起至6月23日，凡至平台上單筆消費滿600元即送300元折價券，還有年中慶6月4日至5日，使用PXPay儲值金支付單筆滿1000元贈800福利點，另全聯off coffee端午連假也買1送1。全聯表示，如果端午連假沒準備粽子，臨時想吃也可透過全聯小時達外送，不怕沒粽子能過節。

city’super看準端午連假，即起至6月5日開賣自加拿大、杜拜、義大利、英國等地的異國零食飲料及冰品，6月2日至5日加碼消費滿額888元，送市價100元的迎夏午茶。city’super觀察，民眾連假宅家時，都會準備零食享用，異國零食中以洋芋片最為熱銷，年銷售量翻倍增，同時發現以無麩質、木薯片等健康零食漸成主流，也顛覆零食高熱量的刻板印象，搭配Uber Eats服務皆可外送。

愛買量販1年1度的「豐台灣」檔期，今（1日）至6月14日展開，共推出200款台灣在地美味，最低74折起，除了當令產地直送生鮮蔬果外，還有各地特色排隊美食、在地名產，如雲林的七星鱸魚、台南紅將軍綠蘆筍，還有屏東愛文芒果、西施芒果等，及新北深坑郭金山泥紅花生酥、萬華阿桐阿寶四神湯、台中霧峰區農會酒莊酒粕香腸等，端午連假不出遠門，也能品嘗各縣市美食，以上大部分採現場活動。