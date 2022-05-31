防疫險理賠進入高峰期，據金管會資料，截至5月30日，防疫險理賠金額已經達到40.4億，而保費收入只有24.5億，理賠將近是保費的2倍；為確保保戶理賠權益，在金管會的要求下，相關產險公司已陸續召開董事會討論增資事宜。

針對立委所提防疫保單可能出現410億曝險金額，黃天牧日前也特別在金管會例行記者會提出說明稱，保險該賠就要賠，不存在不賠的問題，而且經過了解，防疫保單發售較多的幾家產險公司大股東多已同意增資。

在5月31日的金管會例行記者會上，保險局副局長林志憲重申，金管會將全力保護防疫險保戶的權益，保戶一定可以即時且完整地獲得理賠；至於防疫險理賠所形成的資金壓力，各產險公司已經陸續召開董事會討論增資，有承保防疫險的金控公司也都承諾會完整理賠。

台產於2020年底推出首張防疫保單，訴求「一年繳500，隔離領10萬」，結果7天內就賣出400多萬份保單，收入19億元，但隨著去年5月疫爆，台產最後付出20億理賠金，外界評估台產最後可能虧損5、6億。

陳昭鋒最近接受媒體專訪，回顧「96天拆彈內幕」，但看在外界眼裡，萬一去年7月疫情未平息，400萬張保單、每張賠10萬，4千億理賠金，台產賠得起嗎？如果知道賠不起還賣防疫保單，那與賣簽賭單有何不同？

對此，林志憲回應，保險絕對不是賭博，台產理賠金過高產生風險，金管會就是以此案為鑑，當另一家產險公司準備承做高額理賠的防疫險時，金管會就出面處理了。

金管會已經按立委的決議會在6月前公布各家產險公司因防疫險而遭到客訴的數目，但據林志憲表示，客訴是最後手段，其實針對民眾投訴的焦點，金管會都會主動介入處理。

就像民眾之前投訴最多的拒保問題，金管會已於5月26日發文給12家銷售防疫保單的產險業者，提出四大不合理的拒保態樣：一、以各種理由拖延核保；二、非保戶親自簽名而要求臨櫃確認，並未提供合理期間，或以保戶筆跡不符為由拒保；三、原承諾若有其他公司防疫保單尚可承保，卻以重複投保為由拒保；四、原可補正事項，卻沒給予合理補正期間或藉故拒保。

不過，產險公會5月30日公布「防疫保單理賠彈性處理問答集」，還是強調居家照護不符合「住院」的定義，且因居家照護者並無住院者未支付醫療費用，所以不適用實支實付型醫療險。

最後，針對居家照護的理賠，公會只說，由各會員公司依據保單規定自行判斷。

對此，林志憲表示，居家照護若比照住院一定要用藥，目前是以治療為目的之醫療行為，如處方、用藥、處置等做判定，但各產險公司不會用哪些藥品來認定理賠。