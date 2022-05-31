中科管理局持續招商引資，此次再成功引進德盟儀器、上岳科技進駐中科，投資案獲科技部核准，總計投資金額達1.2億餘元。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

長照產業、醫療院所等地醫材開發已成主流，科技部31日召開科學園區審議會，核准通過中科2家科技公司的投資案，分別為德盟儀器製造公司和上岳科技公司，投資金額總計達1.201億元。

德盟儀器是台中在地老字號的工業用內視鏡製造大廠，過去十年成功轉型專注設計生產醫療、航太與特殊領域的客製化內視鏡，核心技術為精密模具研發，嚴格要求模具精密度及成品品質，並同時擁有光學鏡片設計能力及具備成像感光元件的系統、影像控制韌體參數等獨家專利技術。

這次德盟投資1億1010萬元進駐中科，將投入製造生產全向可控式拋棄型腦神外腫瘤切除內視鏡輔助器械（已完成美國FDA醫療器材二類許可證送件申請）、複合波長影像攝影系統（已完成台衛福部食品藥物管理署送件申請)，及新一代可控式視覺導引鼻胃管等3項醫療器材。

中科管理局指出，德盟儀器致力客製多樣化內視鏡與器械研發，依據醫生需求，從產品開發設計、生產製造到終端行銷，達到完全垂直整合，為全球的醫療市場提供服務；除了符合台灣主管機構各項認證外，前年6月即已取得歐盟 CE Mark認證，全程一條龍的執行監督管控，著重創新研發，提供臨床醫師優質醫材。

上岳科技公司致力於製造專業醫療設備，進駐台中精密機械科技創新園區多年主要生產居家照護呼吸類產品，如製氧機、抽痰機、霧化器等；因應醫療院所、長照等的未來市場需求，已與中部知名醫療院所合作，執行中科精準健康計畫。

這次投資1000萬元，主要研發製造非接觸生理信號監護儀，透過門診或住院病患之臨床診治，結合醫師專業判斷，開發出符合病患需求之專業照護儀器。

中科管理局表示，因應全球人口老化，高血壓、心血管等疾病不斷增加，呼吸及心跳監控成為臨床必要偵測項目；有別於傳統接觸式偵測，上岳科技發展出非接觸式監護儀器，利用雷達及紅外線感溫等技術實施遠距偵測，符合未來主流偵測方式，產品應用於醫療照護市場具有前景。