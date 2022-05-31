鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人。（桂田文化藝術基金會提供）

身兼製作人與主持人的楊貴媚，堅持每項活動都要親力親為。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文首次從影劇跨界擔任實境節目主持人。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌覺得錄製《老少女奇遇記》很像一場離家出走的渡假。（桂田文化藝術基金會提供）

實境節目《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚首次擔任節目總製作人，找來超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人。三位老少女化身高年級實習生上山下海環遊全台灣，目標完成三人的「人生夢想清單」。

已經有豐富實境秀主持經驗的楊貴媚，此次首度擔任節目總製作人，對於身份的轉變她也坦言十分不習慣，開玩笑說：「很痛苦！」也透露節目出發點是來自：「想讓我們三個走出舒適圈去挑戰一些平常沒有機會完成的事，但說起來其實就是三個女人，有一個拋家、有兩個拋下工作去渡假。」身為拋家代表的鍾欣凌則笑著表示：「《老少女奇遇記》就是一個可以讓你離家出走的節目，在每趟旅程是真的是有一種拋下一切，跟一群很好的姐妹一起出去玩個5、6天渡假的感覺。」

實境節目《老少女奇遇記》在完成三位老少女願望清單的同時，更致力於深入台灣每處角落，首季節目走訪台灣高雄、台南、台東、小琉球及台中，挖掘在地神秘美景、隱藏美食與獨有人文風情。首次從影劇跨界擔任節目主持人的嚴藝文坦言其實接到主持棒時有一度覺得製作單位瘋了，但在實際參與後反而放鬆了不少：「雖然每一站都有不同的挑戰，但因為有兩個姊姊一起陪你，其實又覺得還好啦。」嚴藝文更坦言：「對我來講，這個《老少女奇遇記》也很有可能是我人生下半場開始轉變的一個起點，覺得看完後好像有什麼東西一樣小小的留在身體裡面，像是一個種子，它可能會去發酵。」身兼製作人的楊貴媚也感性表示過了這麼多站、認識這麼多人，其實也有被這些人們感動的地方，許多時候都忍不住加入行列的親自動手：「其實最享受的是過程，我們享受付出，也享受他們的付出感動我們，也想透過節目分享給大家這些感動！」

《老少女奇遇記》三位影后的新奇主持組合更在自由無限制的實境節目中激盪出不少火花，不論時間或地點，主持人鍾欣凌與嚴藝文都拋下包袱用充滿活力又瘋狂的笑聲，輕鬆跟當地人打成一片，讓楊貴媚也笑說：「她們倆個整趟旅程聲音超大、反應超快、又能吃、又能笑、又能玩，跟著他們兩個我都覺得很愉快、很輕鬆。」。而花絮尾聲更有三人互相揭露的爆料彩蛋，鍾欣凌與嚴藝文一致認為三人中「偶包」最重的主持人是楊貴媚，讓楊貴媚哭笑不得的問：「我為什麼有偶包？」鍾欣凌與嚴藝文也急著緩頰說：「因為你是氣質擔當。」楊貴媚仍不甘承認：「我們沒有氣質啊，我們下了海又整身狼狽的起來，還有氣質嗎？」不料嚴藝文加碼舉例：「不然妳看看鍾欣凌，是不是覺得自己特別有氣質？」讓三人忍不住哄堂大笑，躺著也中槍的鍾欣凌飆粗口：「干我屁事？」讓楊貴媚也跟著大笑妥協。

實境節目《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚擔任總製作人，找來超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，邀請金鐘團隊用力拍電影製作，三大影后跨界主持，展開「圓夢計劃」，讓她們的夢想和恐懼不再是秘密！團隊將依老少女們列出的夢想清單，安排全台走透透的任務體驗，讓老少女們正視自己的內心，甚至克服心裡最大的恐懼。一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記》將鏡頭移至台灣各地，也將為自己改寫人生劇本，以回饋和服務在地為目標的人生清單之旅，將帶領觀眾探勘不為人知的秘境和鮮為人知的人生故事。實境節目《老少女奇遇記》將於7月7日起每週四晚間9點於公共電視首播；7月9日起每週六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋台灣與新加坡獨家上線。