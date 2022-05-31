嘉義市政府為提攜中小企業創新研發，加速地方產業轉型，今年持續推動「嘉義市地方產業創新研發推動計畫」，即俗稱的地方型SBIR，目前已開放廠商提案申請，獲選廠商有機會獲得最高100萬元補助，另考量嘉義市的產業結構、人口高齡化趨勢和疫情帶動的產業商機，市府建設處今年開放申請產業類別特別新增「健康產業」，吸引醫療照護、飲食保健等業者詢問。

市府建設處工商科長黃淑雲說，疫情期間，許多人宅在家，直接、間接衍生出居家健康照護或運動等產業需求，加上嘉市有扎實的醫療資源基礎，面對高齡化社會，嘉市決定把健康產業列入特別扶植的產業類別，所以今年SBIR共有「健康產業」、「文化創意產業」、「食品暨生物科技產業」及「精密機械產業」等4大類別。

黃淑雲說，2021年市府結合中央經濟部資源已挹注高達700萬元總補助經費，成功協助11家業者創新研發升級，透過地方型SBIR資源補助與推動，看見了在地業者不同的研發能量，未來希望能扶植更多醫療周邊上下游的科技、醫療研發企業，讓健康醫療成為地方產業特色。

為讓地方中小企業更了解計畫申請流程與注意事項，市府日前已舉辦過計畫徵件暨撰寫重點說明會，並於即日起至6月15日下午5點止受理申請，市府強調，今年進一步強化整體資源連結，若企業創新研發成果極具市場潛力，會協同專案辦公室協助業者進一步往中央型計畫邁進，使企業獲得更多資源與經費挹注，同時也串連櫃買中心資源，讓成長至一定程度的企業可以申請上創櫃板，創造多贏局面。