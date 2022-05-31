澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，立場中間偏左的勞工黨已在眾議院取得足以單獨執政的席次，讓勞工黨無需小黨或無黨派議員的支持就能組成政府。

路透社報導，澳洲21日結束投票後，前保守派聯合政府幾乎是立即承認敗選，但若干選區結果相近，加上郵寄投票數量多，讓最終計票結果到選後10天都還沒確定。

艾班尼斯今晚在一場電視轉播的記者會上說，勞工黨（Labor Party）已在151席的眾議院贏得過半的77席。

贏得過半席次，可降低勞工黨必須跟16名中立議員協商通過法案的風險，這些中立議員多半是注重氣候議題的無黨派議員和綠黨成員。

不過勞工黨要在參議院通過法案，仍需額外支持。

艾班尼斯今天上午在勞工黨國會團隊會議中說：「澳洲人民把他們的信任託付給我們，隨之而來的是龐大的責任、實現承諾的重責大任。我們作為勞工黨多數政府的一員，獲得明確授權來實現這些承諾。」

艾班尼斯在選後不到兩天就提名一個臨時內閣，好讓他能前往日本，參加原本就訂好時程的美國、印度、日本、澳洲「四方安全對話」（Quad）會議。

這個臨時內閣包含他自己、黃英賢（Penny Wong）、查默斯（Jim Chalmers）、蓋拉格（Katy Gallagher）和馬勒斯（Richard Marles）。

艾班尼斯今天確認由馬勒斯擔任副總理兼防長、黃英賢任外長、查默斯擔任財政部長（Treasurer）、蓋拉格任財務部長（Finance Minister）。

其他獲得任命的新成員包括貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）、內政部長歐尼爾（Clare O'Neill）、氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）等。

新內閣將於明天上午宣誓就職。