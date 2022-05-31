台南芒果進入採收期，雖然量還不大，但台南郵局已經開始準備芒果上收站事宜，預計6月15日開張，不過今年台南郵局對農特產快捷專案「二打一」方式規定趨嚴，強調「未密封為1件，不得交寄」，農友表示，以前交寄都沒問題，密封的定義是什麼也不清楚，希望郵局能盡量便民。

去年芒果專案快捷優惠期間，農民若將兩件同地址的紙箱綑綁起來，重量不超過規定，即可以享受優惠，俗稱「二打一」。台南郵局副局長尤素珍表示，過去發生綑綁不牢紙箱脫落事件，其中1箱未寫地址，找不到寄、收件人，對農友、消費者、郵局都是困擾。

尤素珍說，例如以往農友只用透明膠帶將兩箱水果箱黏成在一起，看得出來是兩箱，投遞單位同仁可以拒絕投遞；郵政法規裡亦明文規定，「未密封為1件，不得交寄」。

台南郵局也要求行銷科，對「二打一」方式加強宣導，例如兩箱外圈加上紙板再打包。農友得知消息後，對新規定「霧沙沙」，不知郵局密封定義為何，是否用不透明封箱膠帶把兩箱交接處黏一圈看不到接縫即可。台南市立委郭國文表示，政策實行前，希望郵局主動跟農友或向產銷班多宣導。

台南今年芒果結果率低，因此近來寄件量也不大，玉井郵局5月30日收件量只有260多件，其中還有很多是荔枝、火龍果；5月31日寄件量估計不到300件。

台南郵局表示，芒果上收中心預計6月15日張開，目前已準備人力中，也可視情況提早成立；為了服務農友，今年快捷優惠專案也把玉荷包、火龍果納入。芒果、火龍果7公斤以下郵費120元，14公斤以下150元；玉荷包為140及160元；火龍果、玉荷包優惠至6月30日；芒果優惠截止日為8月15日。