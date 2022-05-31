外資聯手強調來自美國科技巨擘的伺服器訂單展望無虞，點燃指標股反彈，尤其緯穎（6669）股價兩個交易日大漲逾一成，令外資士氣大振，里昂證券最新提出，同樣身為雲端伺服器概念股的金像電（2368）成長題材強勁，推測合理股價高達108元，期能複製緯穎股價走勢。

綜觀內外資大型研究機構對金像電看法，儘管先前遭遇市場對伺服器利空傳聞侵擾，但無一改變觀點，除里昂證券外，大和資本、富邦、凱基投顧等全維持「買進」投資評等，推測合理股價突破百元更成共識，含有對金像電股價升級三位數的期望。

里昂證券認為，金像電近期股價偏弱有三大因素：一、投資人對美國科技巨擘砍資本支出、調整伺服器訂單有疑慮；二、雲端伺服器折舊期延長；三、Eagle Stream平台恐進一步推遲。然里昂的調查發現，不僅伺服器訂單沒有變化，Eagle Stream量產時程也不會再進一步延後，整體而言，依然高度看好金像電身為伺服器PCB領導級廠商，將持續受惠美國雲端伺服器的需求，毛利率也將繼續擴張，現在遇到股價拉回，應該視為好買點。

金像電近年獲利表現不俗，過去二年的每股純益高速增長，外資估計，2022年將再大增四成以上，每股純益來到7.36元，接下來逐年上升為8.86與9.67元，瞄準締造每股賺進一股本新猷。