外媒引述知情人士稱，印度政府向超過500間中國企業查帳，當中包括中興通訊、小米、vivo、Oppo及華為等大型企業。對此，中國外交部發言人趙立堅31日在例行記者會上表示，中國政府密切關注此事，強調印方應依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

綜合外媒報導，根據相關文件，印度企業事務部將仔細審查審計報告，企業事務部已從匿名來源收到資料，顯示這些中國企業可能有潛在的違規行為，包括欺詐等。文件顯示，vivo在4月被要求進行調查，以檢視是否存在「股權和財務報告方面的重大違規」，而有關部門被要求研究中興的當地單位的帳目，且要緊急提交調查結果。

印度官方在5月初時，印度打擊金融犯罪機構就要求法院凍結小米印度的銀行帳戶中7.25億美元資金，其理由是該公司「以特許權使用費的名義」向三家外國實體非法匯款，其中包括一家小米集團實體。儘管法院宣佈暫停執行凍結，但印度官方繼續向法院提出上訴，要求重新凍結小米印度帳戶。

趙立堅31日表示，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。