俄烏戰爭爆發逾3個月，盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）週二說，俄軍已控制烏東北頓內茨克（Severodonetsk）部分地區，正逐步向市中心推進。對此，耶魯大學政治學博士郭正亮31日表示，俄烏戰爭再繼續打下去，那烏東地區駐守的烏軍勢必會被俄軍圍困，最後只能選擇投降、淪為戰俘。他個人研判，最後烏軍可能會戰術性撤軍。

郭正亮5月31日在澳洲「紐西蘭華人電視臺」網路直播節目，分析俄烏戰爭局勢進展，對於烏軍在北頓捏茨克和利曼地區皆呈現失利的狀態，俄軍取得勝利的機率有多少?他表示，俄軍在北頓捏茨克地區已經差不多打完了，盧幹茨克則已經打下95%的地區。而在烏東這一代，烏克蘭仍佈署了5-6個旅團，照俄羅斯的「新式打法」，以「圍點打援」的方式來對付烏軍，甚至是用口袋戰術包夾、消滅的作戰模式來看，兩邊再繼續打下去，烏軍很可能會淪為戰俘。

郭正亮強調，烏東地區只要俄軍陸續攻下烏軍駐守的其他城鎮，那在該區駐守的烏軍勢必會被圍困，最後只能選擇投降。當然烏軍方面一定也評估過，這樣的戰術，不見得是最好的戰術，因此，最近烏方有一派人士主張，應先戰術性撤隊，整頓兵力再圖反攻，因此，他個人認為，目前仍死守的烏軍，最後可能會戰術性撤軍，烏東戰事就會告一個段落。

郭正亮強調，後續仍要看，俄軍的目的是否僅此於此，如果要再往北方進攻，那俄烏戰事就會進入「中長階段」。如果俄軍停下腳步，開始鞏固、武裝佔領地區，那俄烏雙方將攻守易位，就要看烏克蘭決定要怎麼辦，是決定要奪回克里米亞，還是重新集結軍隊，反攻赫爾松。