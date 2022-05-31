台北市立美術館今年的重量級時尚大展—《瑪莉官：時尚革命者》近期終於隆重開幕，這檔來自英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria ＆ Albert Museum）策劃的世界巡迴展，台北站甚至一度遭遇展品因疫情無法運來的驚險狀況，也讓這個展覽更顯難能可貴。
英國在二戰後的時裝發展，瑪莉官（Mary Quant）可說扮演了重要角色，畢業後從倫敦精品服飾店芭札爾（Bazaar）出發，當時可以就業、爭取經濟自主的女性越來越多，瑪莉官大膽翻轉英式服裝，例如運用維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲詮釋新時代女性服裝，吸引女性目光，持續創新且富有新意的服裝，讓瑪莉官設計的服裝成為不少女性心中的夢幻逸品，她帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。
這次展出涵蓋超過120件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。
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