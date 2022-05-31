瑪莉官（Mary Quant）善於汲取其他元素轉化為設計靈感，並勇於嘗試異材質，與不同品牌、製造商展開合作，帶來許多膾炙人口的系列：「激進派」品牌線（1963-67）以美國運動服飾單品為參考，採用「深紫」、「橙紅」和「灰褐」等少見色系提供無限混搭可能性。（張鎧乙攝）

「瑪莉官：時尚革命者」世界巡迴展展出120件服飾、時尚玩偶等原件，並帶領民眾回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）的職業生涯，及其1955年至1975年間的代表作品。（張鎧乙攝）

「瑪莉官：時尚革命者」世界巡迴展展出120件服飾、時尚玩偶等原件，並帶領民眾回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）的職業生涯，及其1955年至1975年間的代表作品。（張鎧乙攝）

瑪莉官（Mary Quant）與專擅聚氯乙烯（PVC）材質的「短吻鱷魚牌」（Alligator）合作雨衣，以對比色的衣領與袖口做成大拉鍊或排扣的大衣外套，或做成色彩繽紛活潑的斗篷，結合實用性與搶眼的視覺效果，同樣震撼了整個時尚圈，因為當時根本沒有人這樣做衣服等。（張鎧乙攝）

瑪莉官（Mary Quant）將維多利亞時代的立領和華美印花重新運用結合將紳士西裝或軍裝所使用的剪裁或面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。（張鎧乙攝）

瑪莉官（Mary Quant）將原本拿來製作紳士西裝或軍裝的肩飾與領帶等剪裁面料，誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。（張鎧乙攝）

展場展出瑪莉官（Mary Quant）與丈夫普倫凱特1960年開始飛往美國紐約發展，常年往返大西洋兩岸。（張鎧乙攝）

「瑪莉官：時尚革命者」世界巡迴展展出120件服飾、時尚玩偶等原件，並帶領民眾回顧英國知名時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）的職業生涯，及其1955年至1975年間的代表作品。（張鎧乙攝）

台北市立美術館今年的重量級時尚大展—《瑪莉官：時尚革命者》近期隆重開幕，圖為展場門口特別復刻瑪莉官（Mary Quant）起家的倫敦精品服飾店芭札爾（Bazaar）。（張鎧乙攝）

別以為瑪莉官（Mary Quant）只做衣服，她拓展出多元產品線的可是讓人意想不到，例如與玩具產業攜手創造黛西娃娃搭配迷你服飾，成為少女夢寐以求的收藏。（張鎧乙攝）

別以為瑪莉官（Mary Quant）只做衣服，她拓展出多元產品線的可是讓人意想不到，例如與玩具產業攜手創造黛西娃娃搭配迷你服飾，成為少女夢寐以求的收藏。（張鎧乙攝）

瑪莉官（Mary Quant）以個人名字創立同名品牌後，則以鮮明的小雛菊商標席捲全球。（張鎧乙攝）

台北市立美術館今年的重量級時尚大展—《瑪莉官：時尚革命者》近期隆重開幕，巡迴展門口大型海報上展現瑪莉官（Mary Quant）（左）與髮型設計師維達．沙宣（右）照片。（張鎧乙攝）

台北市立美術館今年的重量級時尚大展—《瑪莉官：時尚革命者》近期終於隆重開幕，這檔來自英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria ＆ Albert Museum）策劃的世界巡迴展，台北站甚至一度遭遇展品因疫情無法運來的驚險狀況，也讓這個展覽更顯難能可貴。

英國在二戰後的時裝發展，瑪莉官（Mary Quant）可說扮演了重要角色，畢業後從倫敦精品服飾店芭札爾（Bazaar）出發，當時可以就業、爭取經濟自主的女性越來越多，瑪莉官大膽翻轉英式服裝，例如運用維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲詮釋新時代女性服裝，吸引女性目光，持續創新且富有新意的服裝，讓瑪莉官設計的服裝成為不少女性心中的夢幻逸品，她帶動了迷你裙、褲襪、背心裙等風潮，成為當時的創意領航者以及全球職業女性的楷模。

這次展出涵蓋超過120件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及時尚雜誌等原件，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格。