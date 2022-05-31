台南山區芒果因為2、3月開花結果不理想，不少兼種芒果與芭樂的農友，3月看情勢不對，套袋了不少芭樂，因此5月初價格回升後，芭樂剛好收成，一度漲到每台斤近30元，農友小賺一筆，不過近日芭樂價格又開始回跌，許多較晚套袋農友，擔憂端午後大家產期碰在一起，量多價跌。

台南市南化區農會為服務農友，2020年8月開始於收購農友芭樂，不僅賣外銷商，也出貨到北部拍賣市場，次級品賣加工廠，最多1日曾收5000台斤。農會表示，今年比較特別，各種水果量都少，芭樂的量從3、4月一直往下走，因此5月價格也回升，加上各盤商搶收，收購價5月底還有每台斤23元，去年此時已跌至10元以下。

玉井區洪姓農友表示，他每年主打兩期芭樂，這一波他很幸運剛好有遇到回漲期，這批採收完後，要稍做修剪，讓果樹休息幾個月。楠西岳姓農友則說，她原本就常與一般芭樂農友錯開產期，因此這波芭樂價格回升，她也有受惠。

以種植外銷愛文芒果為主、兼種芭樂的南化蕭姓農友，31日也送一批芭樂至南化農會交貨。他表示，因為芒果結果率少，他才有空幫芭樂套袋，他也聽說4月、5月芭樂套袋量大增。

也有農友表示，芭樂價格起落大，上周每台斤還有近30元，這周只剩25元，下周芒果量就會陸續增加，買芭樂的人可能就會變少，端午節過後芭樂價格會再續跌。