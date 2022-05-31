小樂吳思賢染了一頭金髮，帶著全新音樂作品來到網路知性節目《名人說生活》接受主持人夏和熙拷問，並分享他的創作與近期成長故事，一改過往風格與發行模式，他表示：「現在的音樂產業有所不同，希望未來12個月，可以維持一個月發一首歌，cp值更高，也想讓大家持續有作品可以聽。」他也相當享受此刻狀態，「回歸後我還是很享受表演、享受音樂。」

新歌《職業倦怠》用工作狀態來描述對感情的看法，他形容：「職業倦怠當然是一個包裝，但這也是在形容，你可能有時候長期下來，以為對一些事情好像有點疲乏，但有時候只是要轉換個角度、只是要讓自己有一個平衡，其實你還是可以跟以前一樣有熱情。」當你遇到與你契合之人都將煙消雲散，取而代之的只是如同青春期戀愛般的那股悸動。

這幾年疫情衝擊，小樂自認前期有些焦慮，「剛好是一個時間，真的讓你被迫沉澱一下。」他開始注意到自己對於生活的必要，「以前我覺得可以工作很久都沒關係，但現在我一定會留一些時間給我自己一個人」，更進一步說「嚴格來講生活也是工作的一環，我覺得沒有生活，就沒有這些創作，所以要好好享受，才有東西可以給大家」。前陣子回到美國洛杉磯與家人齊聚，也安排了一場公路旅行，有趣的是，意外在過程中拍攝新歌《職業倦怠》MV，到達約書亞樹國家公園時，他直呼哇！這邊太美了，被震撼到後就想記錄一下自己來過這裡。在沒有任何工作人員、妝髮造型人員，就只有他與攝影師2個人。他認為：「隨性也是一種創作。」夏和熙開嗆：「看了就很火大！這個人怎麼可以這麼逍遙！」還直接在IG按噤聲不去觀看。

另首新歌《我來》傳述「每個人都要磨合，沒有一拍即合這種事情」；他大方分享感情觀，「當兩個人講好這件事情的時候，那個感受跟關係就不同，當然需要互相尊重。」對於怎樣算在一起？吳思賢回答，「這種事情兩個人都可以提出來，不分男女或是誰必須先，如果不適合我會直接跟對方說，因為覺得不適合，也沒有錯。」如今在表達更加真誠直率，他坦言：「應該可以說，我現在也不會想要委屈自己做一些不想做的事情，同時我也尊重別人。」對於自己這樣的轉變，他認為是遇上了人生的轉捩點後重新出發「我也需要花一點時間去思考說，不管是在音樂或是戲劇上，想要怎麼往下進行」；懂得讓自己開心，把喜悅與能量化為創作的養分，他認為：「至少很開心，這段時間連我都能感受到自己在心境上，有所成長。」