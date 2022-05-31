減稅小確幸來了！財政部今日發布新令核釋，天然果汁如果添加含有咖啡因的天然萃取物，例如茶葉、咖啡等，咖啡因含量若未超標，貨物稅率可從原本的15％調降為8％，財政部強調，也會請國稅局輔導產製廠商將減稅利益反映在售價上、回饋給消費者。

財政部解釋，根據《貨物稅條例》規範，一般飲料品的貨物稅為15％，但是如果是稀釋天然果蔬汁，符合健康的概念，就可以適用較低稅率8％。

而且稀釋天然果蔬汁，根據財政部原先的核釋，除應含有天然果蔬汁外，可添加糖、鹽、食用有機酸、維生素C及粘稠劑，但不得添加香料、色素等人工添加物或稀釋天然果蔬汁國家標準禁止之其他食品添加物及含有咖啡因成分的食品，否則就不算稀釋天然果蔬汁，課徵15％貨物稅，以免產製廠商任意添加香料、色素等人工添加物，降低天然果蔬汁含量。

不過，隨著時代的變遷，近來廠商為迎合消費者喜好，會產製果汁加些萃取物，內容就會含有咖啡因，例如採用新鮮水蜜桃果實榨汁的稀釋果汁添加天然茶葉萃取物，創造類似水蜜桃果茶之口感，其添加的茶葉主要是增添風味，並未取代天然果蔬汁飲品的成分。

另外，國家標準CNS2377有關果汁及蔬菜汁飲料之食品添加物規定，也已回歸衛生主管機關訂定之《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》。

前述兩項考量之下，財政部發布新令釋明，如果稀釋天然果之添加含有咖啡因的天然食品萃取物例如茶葉、咖啡等，只要不超過《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》，也就是咖啡因含量不超過每公斤320毫克，就仍算是稀釋天然果蔬汁，適用較低8％的稅率。

財政部強調，貨物稅多是出廠時課徵，所以財政部也會請國稅局輔導產製廠商將減稅的利益反映在售價上。同時，財政部則指出，目前廠商的相關商品並不多，影響稅額不大。