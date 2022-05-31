汪小菲近日被台灣狗仔葛斯齊曝光還沒離婚前，和正妹「親密交纏」的畫面，讓他氣得揚言提告，稱根本子虛烏有，還爆料前妻大S服用違禁藥物，對此，葛斯齊也難忍這口氣，表示今(31日)晚上9點會開直播拿出證據，而稍早汪小菲在微博道歉，「昨日，因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚。」

汪小菲表示，因為自己的行為不成熟、不理智，昨天雖然已向大S、S媽表示歉意，但還是再次公開道歉，因為自己的一時衝動「做出了一生中最後悔的一件事」，讓他深感愧疚。

汪小菲表示不會再打擾大S生活。(圖／取自汪小菲微博)

而他也自省：「做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了。」他希望之後的時間裡，能夠盡量彌補這些傷害，直言「除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活。」

汪小菲昨突發文，表示去年2月大S就和他離婚，因此他多次往返大陸、台灣，期間因為情緒問題，的確出現酒後失態，認了照片是朋友拍的，強調是子虛烏有，他沒有出軌，揚言會提告。

之後更爆料大S長期服用違禁藥物，每個月都要他給新台幣100萬元，更稱「她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救」，對此，大S經紀人強調她從不做違法的事，透露大S從第三胎流產之後，身體便無法應付太大量的工作。

而大S和汪小菲結婚之後，家中的開銷都是兩人平分，汪小菲講到的100萬元是大S收入減少後，汪小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢。