台中市長盧秀燕表示，財團法人興富發文教基金會將捐贈媽祖雕像，大安媽祖園區的問題可以圓滿解決。（林欣儀攝）

台中大安媽祖文化園區一波三折，至今仍僅有基座、未見媽祖雕像，市議員李榮鴻今天在議會質詢，要求市府儘速推動媽祖園區，帶動地方觀光發展；市長盧秀燕表示，媽祖園區拖了10年，現在有基金會願意捐做雕像，整個建設案將會圓滿解決，未來也將向交通部爭取闢建休息站，盼擴大該區域觀光效益。

李榮鴻表示，大安媽祖園區從規畫到現在歷經3任市長，光是媽祖基座的建設就已花了6億元，無奈之前因民間募款受挫、議會又退回媽祖雕像的興建預算，使得現在媽祖園區僅見到基座、卻沒有雕像，他要求市府說明媽祖園區的興建進度，盼能加速帶動海線地區觀光發展。

盧秀燕表示，她上任後計畫推動媽祖園區，無奈議會沒有通過，所幸後來財團法人興富發文教基金會願意捐贈媽祖雕像；觀旅局與地方居民代表去年已在信眾面前公開擲筊，確定媽祖雕像將採用石雕的材質製作，接下來將進行設計師的甄選，這起建設案將會圓滿解決，但需要一點時間。

觀旅局長韓育琪解釋說，興富發文教基金會去年11月提出雕像工程的捐贈計畫後，今年2月曾邀專家、地方代表開會討論細節並做部分修正，基金會今年2月重新提計畫，經評審後已於5月17日完成備查。

李榮鴻強調，媽祖文化園區是地方關切的重大建設，除了後續招商部分，市府要加速進行外，因媽祖園區連接松柏港、龜殼公園與高美濕地等景點，他建議在西濱快速道路大安段闢建休息區，讓行經西濱的人車能在海線停留、遊憩，帶動整體發展。

盧秀燕強調，媽祖園區的推動除了安定地方信仰等宗教理由，還要起到拚經濟的效益，光靠媽祖雖有一定效益，但市府也希望能放大，興建休息區是很好的構想，但該建設屬於高公局管轄，市府會積極爭取，透過整體規畫的方式達到加乘的效應。