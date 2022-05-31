王樂妍腳踩細跟高跟鞋在船上走跳。（台視提供）

陳芊雯、游小白探班王樂妍、張雁名。（台視提供）

王樂妍和張雁名日前於宜蘭粉鳥林拍攝台視《美麗人生 女人當家》重要場景，兩人在船上翻尋船籍資料。雖然是在沒有動力的船隻上拍攝，但船身還是會隨著海浪擺動搖晃，王樂妍擔心一整個晚上拍下來會暈船，還先吞了暈船藥才開始拍。因船艙空間狹小，加上人又多，王樂妍說：「船上柴油味很重、空間小，其實差點覺得要缺氧了。」

她還踏著10公分高的細跟鞋在船上走跳，其中一幕是張雁名在碼頭上，伸手扶王樂妍上岸，但船身突然漂開，距離碼頭越來越遠，王樂妍跨了一大步才驚險上岸，她事後表示，當下有遲疑了0.1秒，不過眼看船感覺要越漂越遠，還是趕快出腳上岸。

最驚喜的莫過於王樂妍劇中已經離世的老公陳謙文和游小白一起到現場探班，王樂妍看到好夥伴到現場，開心表示：「都殺青了還來看我們，真的很浪漫耶！」陳謙文和游小白還帶了燒仙草和豆花慰勞工作人員。陳謙文透露，本來原定拍攝的日子，他預先排了行程沒辦法來，剛好劇組改了拍攝時間，想著一定得來看看大家，但卻又剛好遇上連假，出遊人潮讓他吃不消。

陳謙文笑說：「這是樂妍的重要場次，前幾天就打來要我探班，我立刻答應，出門之後才想到今天是連假，我跟小白一路開了兩小時才到，有情有義。」當天陳謙文身穿亮橘色上衣，恰巧和海巡人員的制服顏色一模一樣，讓陳謙文打趣表示：「我來報名當救生員，等下就是我下海去救樂仙。」