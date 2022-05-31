第一金控（2892）舉辦2022年第一季業務營運概要法人說明會，會中公布2022年第一季稅後淨利為49.44億元，較去年同期略降1.7％，每股盈餘（EPS）為0.38元，其中子公司第一銀行獲利亮眼為48.17億元，以年成長9.4％的趨勢穩固第一金整體表現。

美國聯準會（Fed）與台灣央行均在2022年3月啟動升息腳步，確定此波利率反轉趨勢，全球寬鬆貨幣政策將逐步退場，首當其衝為資本市場震盪加劇，資金運用與操作難度更高，金融業雖有升息的正向因素加持，但超過10年的低利環境丕變，對消費者與企業戶來說仍需時間調整接受。短線來看，放款需求受客戶心理因素影響略有遲疑，但長期來看，因利率可能回復至可緩解通貨膨脹壓力之水準，終端需求應可逐漸適應融資成本之增加，長天期殖利率的上揚將吸引部分資金移向固定收益投資部位，退休規劃與資產重配置的理財客群將是新一波財富管理的商機之一。

因升息落在2022年第一季末，第一季財報尚未完全反應，第一季一銀總放款年成長達到9.0％，包括外幣（8.9％）、中小企業（8.9％）與房貸（8.5％）授信均等比成長，拉升淨利息收入成長13.3％，淨利差（NIM）再較上季度成長1bp至1.02％；手續費收入年成長更高達17.1％，顯示春江水暖鴨先知，客戶或已預作理財規劃，預計2022年仍將持續此動能。

第一金2021年EPS為1.52元，每股擬配發1.0元現金股利及0.2元股票股利，現金股利配發率為65.8％。資產品質方面，2022年第一季一銀逾放比維穩在0.20％之水位，覆蓋率為615.86％，資本適足率為14.66％，Tier-1為12.60％。

一銀近來海外再下一城，德國聯邦金融監管局（Bafin）已正式核准一銀設立法蘭克福分行，成為首家於德國設立分行之國銀，預計最快2022年底前開業，瞄準歐盟鬆綁措施與疫後商機。

時序進入5月，因台灣進入新冠疫情再起狀態，預計疫情高峰期間民眾將更仰賴網路或自動化設備交易，第一金發展數位金融的成果也展現在此刻，將致力提供客戶更安全、安心的服務，攜手度過難關。