元大金公告胡睿涵出任元大投顧董事 可望正式出任副董事長 21:532022/05/31 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金在31日晚間公告最新的元大投顧董監名單，其中，先前為非凡財經台知名主持人胡睿涵已在最新的董監名單之上，據側面了解，元大投顧接下來將完成董事會選任程序，由胡睿涵出任副董事長，並且同步完成董事長葉賢麟、總經理施汶秉的選任程序。 文策院第2屆董監事出爐 彭俊亨出任董事長 投信作帳 14檔明星股夯 文策院第二屆董事長 彭俊亨接任 #元大金 #胡睿涵 #元大投顧 #副董事長 #董監 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16檔殖利率佳 投信按讚 04:102022/05/12 證券．權證 立委批公廣 董監事同一批人大鍋炒 04:102022/05/12 政治要聞 延宕18個月 公視第七屆董監事審查結果揭曉 18:342022/05/09 生活 元大投顧總座異動 施汶秉接任 17:162022/05/25 財經 公視第7屆董監聘書頒發 胡元輝獲推舉為公視董事長 15:532022/05/20 娛樂 京城銀股東會通過配發每股現金股利2.1元 現金殖利率達5.45％ 13:442022/05/09 財經 彭俊亨接文策院董事長 樂當中繼投手 04:102022/05/31 生活新聞 16檔Q2績效有看頭 投信捧 04:102022/05/07 證券．權證 人事異動站 5月20日至5月26日 04:102022/05/29 產業．科技 人事異動站 4月29日至5月5日 04:102022/05/08 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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