元大金在31日晚間公告最新的元大投顧董監名單，其中，先前為非凡財經台知名主持人胡睿涵已在最新的董監名單之上，據側面了解，元大投顧接下來將完成董事會選任程序，由胡睿涵出任副董事長，並且同步完成董事長葉賢麟、總經理施汶秉的選任程序。

文策院第2屆董監事出爐 彭俊亨出任董事長
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文策院第二屆董事長 彭俊亨接任
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