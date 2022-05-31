元大金在31日晚間公告最新的元大投顧董監名單，其中，先前為非凡財經台知名主持人胡睿涵已在最新的董監名單之上，據側面了解，元大投顧接下來將完成董事會選任程序，由胡睿涵出任副董事長，並且同步完成董事長葉賢麟、總經理施汶秉的選任程序。