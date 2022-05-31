雲林縣議員蔡東富今（31日）在縣議會質詢中披露中央在台南市設兒童疫苗大型接種站，雲林縣兒童BNT疫苗今日原本有5600劑到貨，臨時被減少一半，只剩2300劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今日疫情記者會表示「我想這是他自己在想的」。對此，蔡東富表示，中央要在六都設快打站他沒意見，雲林縣的小孩也應該有一樣的機會打疫苗，怎麼可以扣掉、抽走、撤走、調走雲林縣的疫苗？

蔡東富傍晚得知陳時中以「我想這是他自己在想的」回應，他氣憤表示，陳時中不要再繼續「講肖話」，說要跟病毒共存，早在1個月前兒童疫苗就要打了，現在疫情急速升溫才知疫苗不夠，應該是要想打就有得打，中央這麼做合理嗎？

蔡東富說，雲林縣衛生局昨晚接獲撥補5600劑BNT疫苗的通知，今天早上臨時減少一半只剩2600劑是事實，其他縣市也都減少，六都的孩子可能是寶，但雲林的小孩也不是草。

他說，台灣是一個海島，容易防守疫情，而且有那麼多國家的前車之鑑讓台灣學習， 陳時中當什麼部長，要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩劑沒快篩劑、要兒童BNT疫苗沒疫苗，人民什麼意見都不能講。