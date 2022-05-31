端午將至，不少人都會吃粽子應景，就有男網友好奇，粽子口味五花八門，大家收到包什麼餡料的粽子會直接丟掉？意外掀起網友熱議，其中最多人無法接受的食材，就是栗子和花生，「栗子，鹹的裡面包一顆甜的真的無解」、「花生可以讓一個美味的粽子從90分降到0分」。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，粽子是端午節的指標食物，自己買也能挑選自己喜歡的口味，不過偶爾也會收到親朋好友送來的粽子，因此好奇，「大家收到包什麼餡料的粽子會直接丟掉？」貼文一出，立刻掀起網友熱議。

眾多留言中，最多人不能接受的粽子餡料就是「栗子」，「粽子裡面加栗子就是死罪」、「栗子超噁、超不搭」、「栗子啦，放那什麼鬼東西」、「栗子衝突的甜味和口感，很失敗」、「栗子，煮不好的話很難吃」、「栗子，鹹的裡面包一顆甜的真的無解」。

「花生」則位居第二，「花生我無法，吃粽子不想吃到這種破壞口感的東西」、「花生可以讓一個美味的粽子從90分降到0分」、「花生，吃的時候一定會挑掉」、「花生真的煩，最討厭飯裡加一堆其他穀類」。

另有網友提到，「有蛋黃跟香菇一定丟掉」、「蛋黃，有夠噁心」、「有芋頭直接丟」、「蝦米，好好的粽子加蝦米就毀了」、「鹹菜，不要懷疑真的有粽子會加」、「菜脯，當時吃到真不敢相信」。