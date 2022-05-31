基隆市公車連年虧損，市府追加2億4000萬元補貼公車處，今三讀通過，多數議員建議改點數制、推動跨區公車。市長林右昌表示，跨區公車早已研議，但大家沒共識，希望先找一條試辦。

公車處長陳新埤指出，市區公車因疫情關係，損失逾2億元，這次追加減預算主要補貼營收，引發議員討論。

議員王醒之表示，市府應該重視如何改善本業經營問題，而不是將刀口對向司機，建議推動跨區公車路線，比照雙北成立營運委員會，擺脫地方政治干擾；議員陳薇仲認為，公車處應提出營運改革方向，建議敬老卡採用點數制，比照台北市採用每月60次的點數，超過點數半價優惠。

議長蔡旺璉提及，跨行政區路線公車有一定困難度，建議市府可先嘗試規畫，看看民眾的接受度。

對此，林右昌表示，公車處目前負債14億元，由市府擔保，2.4億主要給還債用，還債後1年省258萬元利息，跟疫情補貼沒關係。他說，公車處的最根本課題是民營化，至於跨區公車問題，市府早已研議，但大家意見不同，希望有一條先試行，主要採兩段票，但有人支持有人不支持，市府很為難，希望先有共識。