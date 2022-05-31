想要出國玩，卡先辦起來！國內首張低成本航空（LCC）聯名卡問世，台灣虎航與樂天信用卡合作發行聯名卡「樂虎卡」，雖然要收年費688元，不過台灣虎航祭出台灣虎航機票3％回饋、日本海外交易2.5％等回饋，購買10月29日前航班，每段航班加贈15公斤託運行李，等於直接把年費賺回來，首年發卡目標10萬張。

台灣虎航與樂天信用卡合發的「樂虎卡」，卡面設計由樂天集團日本設計團隊操刀，兩款皆強調台灣虎航標誌性的虎紋尾翼，黑色LED款尊榮感十足且採限量發行，晶片卡消費感應時卡面尾翼上特殊LED燈將同步亮起，如同啟航擬真感；白款佐以波狀和式紋，展演機翼翱翔於雲海中，帶著消費者起飛出行，暢玩樂遊。

全新發行的樂虎卡提供台灣虎航購票全年3％回饋，加碼活動包括樂虎卡友日與台灣虎航VIP封館日購票享最高8折優惠，兩人免費託運行李外，機上購物最高折抵10％！旅日消費最高2.5％回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低5折起，更可無限次免費使用日本9大機場內配合機場休息室。而持卡人持樂虎卡與台灣虎航登機證即可兌換樂天桃猿棒球隊球票一張，同行者憑登機證再享現場購票免加價。

樂天卡玩台精選國內眾多藥妝、餐飲、時尚等日系品牌優惠，包含：人氣連鎖藥妝品牌松本清、日系時尚眼鏡品牌Owndays等祭出消費最高5％回饋，亦有其他熱門日系餐飲品牌熱門排隊壽司品牌壽司郎8％回饋、YAYOI彌生軒、世界的山將等除享9折外再享3％回饋。除了嚴選眾多日本品牌優惠，實現台灣民眾日系消費體驗外，台灣樂天信用卡即日起宣布解除卡友單卡限制，卡友現在可以同時擁有多張樂天信用卡。

上市期間更有多項加碼活動最高回饋19％，包括：2022年底前核卡30天內單筆交易超過500元可獲得台灣虎航tigerclub回饋金500點，6月底前再另外贈送桃猿棒球隊球票一張。7月底前核卡且核卡當月至次月底前累計消費6千元可獲得便利商店禮券800元，累計消費達1萬2千元可獲得便利商店禮券1800元，即日起至7月底前每筆消費即等同抽獎機會一次，最高獎項為東京或大阪來回機票；期間內購買10月29日前台灣虎航日本航班，每段航班加贈15公斤託運行李，來回服務價值台幣1500元。

台灣虎航董事長陳漢銘指出，雖然疫情仍起伏變化，在防疫工作確實執行下，我們也持續為新的生活型態進行超前部屬，不僅在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進，更期待透過本次與台灣樂天信用卡的合作，為民眾帶來更多的旅行渴望，以及實際的禮遇優惠，邁向旅遊產業的復甦與更多經濟發展的第一步。

台灣樂天信用卡董事長石井英治表示：「台灣樂天信用卡來自日本樂天集團，帶給台灣消費者『真日系』的用卡體驗，這來自我們在日本完整的消費生態圈，從知名連鎖藥妝、一級百貨品牌與購物中心、日本道地美食、觀光纜車、遊船、展望台、動物園、主題樂園、博物館與美術館等文化與娛樂優惠，機場貴賓室、行李寄送與租車等服務，近萬家合作商戶，帶來最日本道地的旅遊體驗！」