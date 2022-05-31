「蘇打綠」樂團在2019年和前經紀人林暐哲告上法院，樂團一度改名「魚丁系」延續演藝事業，直到日前林暐哲才宣告放棄「蘇打綠」商標，讓魚丁系有望變回「蘇打綠」，但青峰等6團員都未對林暐哲聲明做回應；青峰今（5/31）日在IG揭露黑心古董商，拿物品進入他舊家拍照，號稱他的所有物拍賣，此舉讓他不忍，感嘆「我看過太多人壞掉了」。

青峰近日整理了在舊家相關的影片，但疑似讓有心人士動了歪念，不少粉絲向他反應，有一家古董商店及其員工，在各大網站販售他舊家的東西，最主要是一把「青峰的吉他」，競標金額已喊到美金478元左右（約新台幣13871元）。

青峰今（5/31）日在IG揭露黑心古董商，拿物品進入他舊家拍照，號稱他的所有物拍賣，此舉讓他不忍，感嘆「我看過太多人壞掉了」。(圖/ 摘自青峰IG)

對此青峰隨即發出聲明，他此生未購買任何吉他，而吉他也並非家人所有，質疑「應是有心人士拿著物品進我舊家拍照」，更不忘呼籲粉絲，在他舊家裡的私人物品都已搬走，若在網路上看到「號稱」是青峰的物品，來源不明，千萬不要上當。

青峰透露，相關事務已交由法律顧問處理，新屋主也說願意配合作證。(圖/ 摘自青峰IG)

而青峰也陸續在限時動態PO出黑心古董商的競標文章，還用紅底白字鄭重提醒，「假的！切勿相信」；另外青峰也特地詢問新屋主，得知他們在整理屋子時，「樓下咖啡廳員工，常常上來詢問有沒有舊東西，假借搜集舊物名義，進入家中」，且發文的帳號，也經常在該咖啡廳打卡。青峰透露，相關事務已交由法律顧問處理，新屋主也說願意配合作證。

青峰對於這些事情，語重心長地說，「別忘了，人在做，青峰在看。而我，已不再會容忍養出怪物，遺害人間」；他也能諒解疫情期間大家生活不易，但不願看到有心人捏造事實向別人騙取物品，拿來販售，「我希望我們如果有錯，都可以好好面對、承擔、改進，不要逃避、狡辯，這樣我們才會變得更好。願當事人接收到這是善意的提醒，因為我看過太多人壞掉了」。