為吸引台商資金回流，金管會2020年開放國銀辦理上億元高資產客戶新財管方案，金管會公布成績單！銀行局副局長童政彰31日公布業績，七家銀行開辦已獲得核准的高資產客戶共1,941人、資產管理規模（AUM）達2,433億元，其中，中信銀、一銀、國泰世華銀位居前三大銀行。目前沒有新的銀行遞件申請。

據銀行局統計，截至2022年4月底，七家銀行已獲得核准的高資產客戶共有1,941人，資產管理規模（AUM）達2,433億元；其中，不管是客戶數還是資產規模來看，中信銀都居冠，客戶數達1,124人、資產規模達1,130億元，一銀與國泰世華銀分居二、三名。

童政彰分析，前三大銀行之所以成效較佳主要有二因素，一是過去都深耕財管業務，所以潛在客群大，尤其許多台商中小企業更是重要客群之一。二是商品設計開發積極，以中信銀來看，依高資產財管辦法已發行了2檔外幣結構債，而國泰世華銀海外分行也已發行一檔境外結構型商品。

就高資產客戶的資產配置組合來看，童政彰指出，主要以存款為大宗，占39％，其次為保險（22％）、基金（13％）、境外結構型商品（8％）、債券（7％）等配置。

金管會在2020年針對上億元高資產客戶推出「新財管方案」，放寬銀行可對高資產客戶提供八項金融商品及服務，並於2020年、2021年兩波開放七家銀行開辦，包括中信銀、一銀、國泰世華銀、兆豐銀、上海商銀、合庫銀及瑞士銀行台北分行，可看到前三大搶進市場的銀行出現遙遙領先的情況。