力新國際科技與高通技術公司共同合作，攜手美國教育科技大廠OneScreen，藉由Qualcomm IoT Services Suite引進客製化 教育即服務（EaaS，Education-as-a-Service）解決方案，推出台灣首家「智慧教室軟硬體訂閱服務」，提供學校優良的智慧教室硬體，搭配實時互動的教學軟體及全方位的應用、維運服務。

示範智慧教室將在近期內於台北市校園中建置完成，搭載高通先進的物聯網技術的教學工作臺、OneScreen互動式觸控螢幕等教學設備，協助教師們引領數位化學習的浪潮，深刻感受科技融入教學的服務。

回首過去科技教育的演進，從過去強調「硬體到位」思維，一直到現在的「軟硬一體，無縫服務」的細膩需求，最終的期望是讓老師能透過掌握琳瑯滿目、日新月異的科技，找回「教學」初衷，不讓科技的負擔成為教與學的絆腳石，反而因為教育科技（EdTech）軟硬體服務的整合，發揮更多元的教學潛能。

為此，OneScreen屏除技術上的複雜性，提供客製化的教育即服務IoT平台，整合型的解決方案透過5G／4G／Wi-Fi連網、邊緣運算、AI人工智慧及雲端等技，支援軟硬體整合套件，協助教師們運用創新科技推動教學，進而將教室及校園轉型為令人興奮的數位化及複合學習體驗，同時為各有所需的學生提供不論遠近、健康無虞、安全零風險且更容易上手的學習環境。

本次力新國際科技與高通合作，引進OneScreen的學習軟體及其搭載高通教育即服務平台的硬體設備，透過智慧教室軟硬體訂閱服務，讓廠商與教育單位的合作從一次性的產品買斷轉變為定期訂閱服務，確保軟硬體能透過每三年一次的升級保持最新狀態、擁有不須擔憂的先進保固服務、以及無限的技術協助和培訓。此次合作也將協助學校簡化針對教育科技的採購、培訓和維護。