NAND Flash控制IC大廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）5月31日公布旗下Bigtera在CIO Taiwan舉辦的2022 Elite Vendor票選活動中，獲得「傑出品牌」獎。

此次由CIO們票選出的「傑出品牌」一共有30家，除了Bigtera獲獎外，同時獲獎者包含全球知名品牌，有AWS、Cisco、Dell、Google、HPE、IBM、Microsoft、Oracle、SAP和Seagate等。

2022 Elite Vendor除了30家「傑出品牌」，還包括20家「傑出服務商」。疫情加速了企業數位轉型的腳步。面對快速變化的數位轉型目標，企業必須要適時導入新科技，才能順利開展，在企業對於解決方案的服務產生大量需求之際，原廠及服務商的技術能力及服務能量更顯重要。

因此CIO Taiwan平台特別舉辦此一調查，讓CIO們票選出心目中可以信賴的服務商及品牌，提供企業IT的採購決策者做為選擇解決方案合作夥伴時的參考。

慧榮科技產品企劃部協理陳建安表示：「很榮幸Bigtera獲得各領域CIO們的認可，我們會持續努力，推出更高效能、更具彈性的企業級軟體定義儲存、超融合基礎架構及全快閃儲存陣列產品，協助各大領域需要虛擬化、雲端、大數據等儲存解決方案的企業，邁入軟體定義儲存的基礎建設，順利進行數位轉型。