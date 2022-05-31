立法院昨天三讀通過會計法第99條之1修正案，將國務機要費除罪化，為前總統陳水扁所涉國務機要費案解套。中廣董事長趙少康今批評，民進黨做錯事卻不需要道歉、負責，替後代子孫立下什麼樣的示範？這一天，是民主最黑暗的一天。

趙少康提到，當年陳水扁涉入國務機要費案時，扁的女兒陳幸妤向民進黨內嗆聲民進黨內「誰沒有拿過我爸的錢」震撼社會；昨天是民進黨歷史轉折點，變成一個包容貪污政黨，替扁的貪污漂白背書，民進黨公職應自清：誰沒拿過扁的錢？

趙少康認為，疫情當頭國事如麻，執政黨不思民生，只心急替陳水扁除罪，就是個包容貪污的政黨，民進黨吃定在野黨、媒體、輿論、選民，才敢這麼膽大包天，冒天下之大不韙，硬幹到底。

趙少康表示，陳水扁的事應「政治事政治決」，只要扁肯認罪、道歉、還錢，蔡英文總統可特赦扁；但蔡怕弄髒自己的手，不肯特赦扁，最後竟使出最拙劣下策，透過立法院修法救扁，讓朝野一起承擔，這是蔡民主獨裁最負面的樣板。

趙少康質疑，若任何貪污都可以在立法院挾多數暴力竄改法律塗銷罪名，不是挾民主之名行獨裁之實是什麼？

趙少康也提到，國務機要費每年高達6000萬，是總統薪資十多倍，跟只有幾萬、幾十萬的首長特別費不僅名稱、科目不同，金額更不同，不可一概而論。

趙少康說，光看「國務機要」名稱就知道使用上一定要跟「國務」有關，放著這麼簡單的道理，民進黨竟公然在國會用修法替陳水扁胡亂脫罪，指鹿為馬，讓立法院蒙羞，會貽笑國際，會遺臭萬年。