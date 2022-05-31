林鐵及文資處指出，未來21號蒸汽火車預計將行駛嘉義到竹崎區間，途經鹿麻產車站，活化在地觀光。（張亦惠攝）

位於竹崎鄉鹿滿社區的林鐵鹿麻產車站1982年起無定期列車停靠，自2019年4月16日恢復列車停靠，縣議員何子凡痛批鹿麻產車站前的站長宿舍未活化使用且周邊環境不佳是「世界級的笑話」，林鐵及文資處則表示，是分期分區進行整修，平時也有定時清理環境，未來預計21號蒸汽火車頭將行駛嘉義經鹿麻產到竹崎站，活化鹿麻產及周邊觀光。

何子凡表示，車站周邊環境雜草叢生，2006年4月整修過的站長宿舍，至今16年來從未開放公共使用，鹿麻產車站建於於1910年，為大阪式建築的全檜木車站，別具特色，主管單位任其荒廢，實在是「不知寶、不惜寶」。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，2006年時站長宿舍是依現況整修，因為建物沒有使用執照，而且火車也沒有停靠，所以未開放使用，但站區是開放參觀的，2019年已完成車站與站長宿舍的補照作業，未來會活化使用。

周恆凱也表示，阿里山林鐵車站及周邊環境均有定期清潔維護，其中鹿麻產車站因遇梅雨季節，影響刈草進度，雨勢趨緩後將立即進行刈草整理工作。鹿麻產車站2019年恢復列車停靠，周恆凱說，未來規畫21號燃煤蒸汽火車行駛嘉義、鹿麻產及竹崎區間，目前正在測試蒸汽火車營運，預計8月可以行駛在軌道上。