勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷今（31）表示，由於法令變革、上市櫃規劃、中國大陸不動產處分及家族資產傳承等原因，經常協助中國大陸台商進行集團投資架構重組，中國大陸財稅《關於企業重組業務企業所得稅處理若干問題的通知》（簡稱「59號文」）是經常被使用的重組法令。59號文的稅務理方式包括「一般性稅務處理」及「特殊性稅務處理」，前者係完成重組時立即繳稅，後者則可享受遞延至未來處置相關資產或股權時才納稅，並非「免稅」。

◆「特殊性稅務處理」可能造成重複課稅 ？

徐曉婷舉例說明，某集團為了計畫在中國大陸IPO，擬重組中國大陸境內架構，如圖示，將A公司持有C公司之投資架構調整為A公司持有B公司間接持有C公司。假設A公司持有C公司之計稅基礎為USD 1000萬（市值5000萬，價差4000萬），A公司轉讓C公司給B公司，而B公司發行新股給A公司，亦符合59號文之特殊性稅務處理條件，重組時可以暫時不課稅。

然而往往計畫趕不上變化，由於市場環境及股東原因，IPO計畫中止，B公司處分C公司，而A公司亦將B公司轉讓給外部人，此時，B公司須繳納USD1000萬（=4000＊25％），A公司亦須繳納USD1000萬（=4000＊25％），因此可能造成重複課稅的結果。若當初重組時選擇一般性稅務處理，只要繳納重組時的資本利得稅USD1000萬（=4000＊25％）。

◆集團架構重組的實務考量

徐曉婷補充，59號文的特殊性稅務處理並非免稅，而是遞延納稅，僅節省資金流出的時間價值。在實務上，無論「一般性稅務處理」或「特殊性稅務處理」均需要在企業匯算清繳期間，對該重組形式等內容進行申報，採用「特殊性稅務處理」的企業，稅局可能進行實質性審查，並執行後續管理。徐曉婷提醒，若有下列情況，恐不適合選擇「特殊性稅務處理」：

一、 不打算長期持有之股權：集團重組後的資產或股權並未計畫長期持有，如是，則透過特殊性稅務性處理，反而徒增程序性的難度，且於再次轉讓時即刻須補足先前未繳交之稅負。

二、 帳上留有虧損之企業：集團有前期虧損可使用時，若採用特殊性稅務處理，反而造成前期虧損的浪費。