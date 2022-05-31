56歲女星方文琳曾是80~90年代的「擋泥板女神」、「玉女掌門人」，甜美外型曾是不少粉絲的夢中情人；她與于冠華所生的二女兒「齊薇」日前迎來23歲生日，神顏值曾讓網友暴動搶認岳母。方文琳今(31日)曬出一張懷舊照片，同框當年唱紅《玻璃心》的「音階女神」楊林，還透露自己年齡大上幾個月，卻要稱呼對方一聲前輩的「出道有先後」往事。

方文琳今(31日)在臉書曬出一張懷舊照片，說：「整理手機相簿刷出了這一張～也忘了來源處..謝謝您分享」，畫面中方文琳穿著黑底白點長裙氣質洋裝，胸前似露深V但用白色長披肩遮去一半，展現氣質女神風格不忘小露性感，一頭長髮搭配空氣瀏海顯出柔美；她右手邊則是當年唱紅《玻璃心》等名曲，歌詞「Do Re Mi」紅遍大街小巷的女神楊林，只見她雙手撩起白色夢露裝長裙，胸前薄紗縷空倒出事業線風情萬種。

方文琳(右)曬出29年前與楊林(左)的合照，被網友們大讚兩個都是女神。（圖／取自方文琳臉書）

方文琳寫道：「參加台視綜藝金榜歌唱比賽，也因為前輩楊林（禮貌尊稱，她還是小我幾個月但出道成名比我早）讓自己受到高度關注。這合照時間點我也真忘了，只知道記者們一直撮合看看我們兩個長得像不像，謝謝她這麼大氣的與當時還未出片的我合照（我沒記錯的話）；現在的她依舊氣質美麗也是畫家。」並略帶感慨表示：「好懷念那時期的演藝時代」。

後來她自己找到了照片出處：「後來我查到了，是1993年拍攝的，也29年前了，謝謝中國時報(陳)素貞」；雙美撞臉同框照電暈一票粉絲，大讚：「當時國中的我，迷玉女偶像是：No1.方文琳姐、No2.楊林姐，真懷念」、「兩位都好美」、「不同氣質的美女」、「兩位軍中情人耶」、「輝煌的時代 美麗的女神」、「天啊！二位都是我們青春時期的偶像」、「都很美眼睛有點像，但歌聲風格各有特色」、「好像」，4小時獲1.3萬網友點讚。