藝人郭彥均25日凌晨在臉書指出「這麼多孩子就這樣走」，引來行政院長蘇貞昌放話究責查辦不實謠言，引發眾怒。國民黨台北市議員王鴻薇亦追查相關新聞發生順序，赫然發現被指稱「首謀」及「源頭」徐芳麗，到當天13:02才發文，比「三立新聞網娛樂星聞（11:59）」、「民視新聞網（12:14）」要晚，既是「源頭」就要搶先報啊，為何還落後於三立、民視呢？她質問調查局辦不辦三立，民視？

王鴻薇31日在臉書發文稱，為平息民怨，行政院和相關單位說不是查郭彥均個人，而是查不實消息的「資訊戰」，蘇貞昌還提及，這種不實謠言內容都相近類似，有「相近團體明顯操作痕跡」，非常不法不宜。調查局也煞有其事的找出一位中國推特帳號「徐芳麗」懷疑是源頭，群聚發文的資訊戰「首謀」。

不過令人感到奇怪的是，蘇貞昌所謂的「相近團體」竟然包括台灣十一家媒體都在當天陸續報導，而且時間還在所謂被質疑作戰的25個粉專之前就報導。網路PTT就有網友整理並列出連結，在郭彥均25日凌晨2:34發文後，隨即報導的前三名分別是「ettoday星光雲」(11:34)、三立新聞網娛樂星聞（11:59）、民視新聞網（12:14）。

王鴻薇續指，而調查局與民進黨立委指稱的「首謀」及「源頭」徐芳麗，則到13:02才發文。既是「源頭」就要搶先報啊，為何還落後於三立、民視新聞網呢？難道三立和民視也加入了內容農場的「資訊戰」了嗎？請問調查局辦不辦三立，民視呢？

王鴻薇痛批，搞了半天，所謂資訊戰是不是只是轉移焦點的帶風向?只要講了政府不想聽的話就變成中共同路人，就用司法機器來查辦嗎？不但要堵郭彥均的嘴，還要在網路上堵住不認同政府防疫的粉專，稍一不慎就要統統辦起來嗎？