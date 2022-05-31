凡走過必留下痕跡！有正妹在網上分享抓包男友出軌證據，她表示因男友有某外送平台會員，因此和男友共用此外送平台帳號，共享外送免費優惠，但她發現此帳號還有其他人在使用，抽絲剝繭之下，意外抓包鹽酥雞外送到男友的前女友家，她笑稱男友當天還特地下班後跑去前女友家「吃雞」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示男友有買某外送平台會員，因此有免外送費優惠，她也和男友共用此外送平台帳號，某日她發現還有其他人也在共用此平台帳號，由於她和男友不住在新北市，但是有部分餐點都是送到新北市某地址，她便質問男友，卻得到回覆是男友公司男同事想一起共用此外送帳號。

正妹抓包男友出軌，竟是在外送平台發現「偷吃雞」的證據。（示意圖／資料照）

但這名正妹抽絲剝繭發現，去年12月25日耶誕節，該男同事叫了一份鹹酥雞送到新北市的某地址，不料，她又從男友的前女友IG限時動態發現，該前女友將男友設成精選動態，點進去都是兩人的互動，而且該IG限時動態照片打上馬賽克的部分是男友的IG帳號，讓她合理的懷疑，去年耶誕節發現男友原本是上晚班的時間卻早起說早安，讓她笑說其實男友是上早班，下班後跑去女同事家「吃雞了」。

文章一出，網友紛紛留言表示「偷吃雞還不擦嘴，難怪被抓包」、「想知道男的被妳發現是什麼反應」、「女友認真起來都是柯南」、「女生知道男友非單嗎」、「這也行！小的敬佩妳！」、「濃濃的綠茶味，我的天這是什麼行為」、「凡走過必留下痕跡」、「柯南是妳」。