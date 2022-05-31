土耳其第一季GDP成長7.3％ 22:312022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長7.3％，主因是國內防疫限制鬆綁後，民間支出在第一季成長19.5％。里拉貶值也推動土耳其出口額在第一季成長16.8％，促成整體經濟成長。但里拉持續貶值使4月通膨率衝上20年高點，將威脅經濟前景。 穆迪降大陸今年GDP增長預估至4.5％ 陸GDP增長率預測 IIF砍至3.5％ 《金融》央行：110年政府財政赤字占GDP比達3.61% 創近10年新高 #GDP #季成長 #土耳其 #第一季 #國內生產毛額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》義大利若遭斷俄氣 GDP估減少2% 12:282022/05/30 財經 美國首季經濟縮幅擴大 升息預期下滑 10:252022/05/27 財經 供應斷鏈 歐元區GDP血崩近兆美元 04:102022/05/29 全球財經 《航運股》長榮航看好下半年 油價仍是大魔王 10:082022/05/31 財經 日本擬增編防衛預算 朝野人士多表理解 13:272022/05/29 國際 今年經濟成長 保四落空了 04:102022/05/28 財經要聞 《傳產》第一季預售市場續熱 實價揭露金額3553億元 07:372022/05/27 財經 《國際經濟》數據好壞不一 澳洲首季GDP不確定升高 12:582022/05/31 財經 臺灣企銀資產品質穩健 全年獲利成長可期 21:322022/05/30 財經 越南基金題材熱炒 有看頭 04:102022/05/30 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。