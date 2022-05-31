土耳其第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長7.3％，主因是國內防疫限制鬆綁後，民間支出在第一季成長19.5％。里拉貶值也推動土耳其出口額在第一季成長16.8％，促成整體經濟成長。但里拉持續貶值使4月通膨率衝上20年高點，將威脅經濟前景。

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