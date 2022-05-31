日本政府31日公布5月消費者信心指數，從4月的33.0點增至34.1點，是連續第二個月信心回升，因為日本民眾經歷前兩年疫情後，今年春天終於不再受到防疫政策限制，能盡情享受黃金周假期。

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外資加速出脫人民幣資產
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