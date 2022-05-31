日本消費者信心指數連二個月上升 22:312022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府31日公布5月消費者信心指數，從4月的33.0點增至34.1點，是連續第二個月信心回升，因為日本民眾經歷前兩年疫情後，今年春天終於不再受到防疫政策限制，能盡情享受黃金周假期。 德國4月消費者信心指數創去年2月來新低 俄烏危機加水災 澳洲3月消費信心創一年半新低 外資加速出脫人民幣資產 #消費者信心指數 #二個月 #連續第二個月 #信心回升 #日本民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台經院3月景氣動向調查 服務業上揚、製造與營建業同步下滑 12:242022/04/25 財經 通膨與升息夾擊 4月消費者信心指數下探10個月新低 12:502022/04/27 財經 關鍵原物料減稅 有機會比二個月還長 04:102022/05/24 財經要聞 美國4月製造業活動再度放緩 但供應瓶頸已見緩和跡象 07:452022/05/03 財經 升息對壽險淨值影響 金管會二個月內提報告 04:102022/05/25 財經要聞 美債殖利率倒掛後1年 股市最終結局很驚人 10:002022/04/09 財經 四月份台灣消費者信心指數CCI 下降減緩 11:232022/04/27 財經 4月外匯存底降至5,450.61億美元 7個月新低 19:422022/05/05 財經 澤倫斯基突然提到這件事 日本民眾心情複雜 23:482022/03/17 政治 澳洲消費者信心指數 上周回升1.7％ 21:022022/05/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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