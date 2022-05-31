今年第一季澳洲經常帳盈餘75.3億澳元（約54.1億美元），較去年第四季減少57億澳元，是2019年底以來首度萎縮。澳洲預定周三公布第一季國內生產毛額（GDP），估計經常帳盈餘萎縮將使第一季GDP成長率損失1.7個百分點。