澳洲第一季經常帳盈餘萎縮 2019年底以來首例 22:292022/05/31 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年第一季澳洲經常帳盈餘75.3億澳元（約54.1億美元），較去年第四季減少57億澳元，是2019年底以來首度萎縮。澳洲預定周三公布第一季國內生產毛額（GDP），估計經常帳盈餘萎縮將使第一季GDP成長率損失1.7個百分點。 臺灣企銀資產品質穩健 全年獲利成長可期 供應斷鏈 歐元區GDP血崩近兆美元 《國際經濟》數據好壞不一 澳洲首季GDP不確定升高 #第一季 #經常帳盈餘 #萎縮 #億澳 #GDP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南基金題材熱炒 有看頭 04:102022/05/30 投資理財 今年經濟成長 保四落空了 04:102022/05/28 財經要聞 《國際經濟》義大利若遭斷俄氣 GDP估減少2% 12:282022/05/30 財經 最難就業季！陸大學畢業生首超千萬 求職擠破頭 12:482022/05/31 兩岸 美國Q1經濟較初值更差 GDP下修至-1.5％ 23:272022/05/26 國際 《電機股》和勤決配息0.65元 黃亦翔續任董座 17:192022/05/27 財經 南非水患重擊經濟 04:102022/05/29 產業特刊 《國際經濟》腰斬 IIF大砍今年全球GDP成長預測至2.3% 12:282022/05/26 財經 廠商看衰下半年景氣 GDP拚保4 04:102022/05/26 財經焦點 美國首季經濟縮幅擴大 升息預期下滑 10:252022/05/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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