《全明星運動會》將邁入第4季，昔日旅美職棒選手郭泓志據悉將披上橘袍，擔任第3隊「橘隊」的領隊，與錢薇娟帶領的藍隊、江宏傑的紅隊形成三強鼎立的新局面。好看娛樂總經理王貞妮向本報表示，「傳聞的版本很多，預計月底公布第4季名單。」

據了解，郭泓志將在《全明星4》帶領「橘隊」，與錢薇娟、江宏傑的藍紅2隊進行廝殺，賽制也將全面改版，以「三隊共鬥」的紅VS藍、藍VS橘、橘VS紅進行循環賽制，分數方面也將採取積分制，高分隊伍為勝。如此一來，也代表比賽中的每場賽事都相當關鍵，勢必會讓領隊、選手們感受到更加龐大的壓力。

郭泓志曾在去年11月擔任藍隊代理領隊並帶領隊伍拿下棒球賽勝利，之後就多次傳出他將加入《全明星4》，也曾有傳聞指出他將取代連3敗的江宏傑擔任紅隊領隊，不過都未獲得證實。對於郭泓志的加入，江宏傑所屬華研唱片表示，「若有第4季邀約，會評估當時的工作量，不排斥討論。」

郭泓志在4月出席《全明星觀察中2》記者會上，曾當著錢薇娟、江宏傑的面開玩笑說「如果出任領隊，我一定會想辦法幹掉兩位前輩。」近日，他在接受聯訪時，再次表示喜歡接受挑戰的他，不排斥加入《全明星4》，也自薦可當救火隊，替團隊創造高分。被問到想加入紅、藍哪隊時？他再度提及有意自己組隊，並笑說不管加入哪隊都好，最重要的是尊重領隊的所有決定。