光洋科（1785）31日召開股東會，率領光洋科走過經營權之爭的原董事長馬堅勇正式將董座交棒給總經理黃啟峰，轉任為榮譽董事長，接下來將交由黃啟峰帶隊搶攻半導體綠色循環經濟。

光洋科股東會進行董事改選，本次新任董事共9席，含3席獨立董事，此次當選董事為光洋科總經理黃啟峰、董事長馬堅勇、趙永昌（健策精密創辦人）、昇原投資法人代表洪本展、森啟法人代表鄭育承、森啟法人代表李芸芳，獨立董事為律師高峰祈及會計師丁澤祥、金融專才董俊宏。

股東會後經董事會推舉，新任董事長由原總經理黃啟峰出任，一路陪著前董事長馬堅勇挺過經營權風暴的黃啟峰有感而發的表示，榮譽董事長馬堅勇係2007年到職，期間遭逢2016年公司危急時刻，並出任董事長，引領公司走出風暴、邁向卓越，黃啟峰強調，「光洋科經過了許多挑戰和困難，才成為今日台灣半導體供應鏈靶材大廠，未來團隊將在前人建立的基礎上更上一層樓，可謂是任重而道遠。」

光洋科去年雖面臨股權之爭，但本業營運依然穩步向上，經結算去年營收達313億元，呈年增17％，毛利率也跟進回升至42％，負債比則首度下降至50％，經結算去年每股稅後盈餘（EPS）達2.15元，31日股東會中並順利通過配發1.5元現金股利。

展望未來，黃啟峰表示，面對氣候變遷與全球政經情勢的變化，未來光洋科將戮力打造企業韌性，建構永續發展的基礎，此次新董事會成員具多元化專業，涵蓋科技技術、產業創新、數位智能、財金法律等，相信光洋科經營團隊在團結合作下，定能不斷開創新局，保持半導體供應鏈中的領先地位。