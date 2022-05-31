教育部今晚證實，高苑科大董事會未能依規定在5月28日前立信託專戶並存入5000萬元，導致學校發不出教職員5月份的薪水，教育部將開罰董事長10至50萬元，並要求限期改善，如果做不到，將聲請法院解除全體董事職務。

高苑科大除因財務問題被列為專案輔導學校外，日前也發生境外生招生及教學相關缺失，前景堪慮。教育部說，高苑科大106至109學年決算連續出現虧損，累計達5.4億元，造成財務狀況惡化，至今年1月底已無可用資金。教育部要求董事會於年2月底前捐資1.5億元，以解決學校財務短絀狀況。

高苑科大4月28日召開董事會，表示因學校財務支出控管不佳，無法將捐款直接捐入學校帳戶，決議設立信託專戶，分期完成1.5億元捐資，在教育部核定後15日內完成專戶開立並捐資5000萬元。教育部於5月13日同意。

依規定，高苑科大董事會應在5月28日前設立信託專戶並存入5000萬元。教育部表示，如果學校沒做到，因而造成校務無法正常運作，將依私校法聲請法院解除全體董事職務。

不過教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大董事會未能在5月28日前設立信託專戶並存入5000萬元，導致學校發不出教職員工5月份的薪水，教育部目前無法用大專校院轉型及退場基金先墊付，暫時由董事會欠員工。

根據規定，大專校院要停招、董事會經主管機關重組及學校沒錢等3個狀況兼具下，大專校院轉型及退場基金才能墊付學校積欠員工的薪水，而高苑科大目前不符合這個規定。

柯今尉說，教育部將依《私校法》規定，開罰高苑科大董事長10到50萬元，並從正式發文日起，給予董事會20天的時間改善，如果沒有，教育部將聲請法院解除全體董事職務。